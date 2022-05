Il set diha rischiato di essere completamente riempito da collegamenti e gadget di. La nuova super eroina Kamala Khan è appassionata di, ma la sua interprete, è fan dell’unico e solo

In una recente intervista con SFX Magazine, la giovane attrice ha svelato che aveva richiesto tantissimi gadget di Iron Man sul set, tanto da venire perfino richiamata gentilmente dallo stesso Kevin Feige:

Sono una grande, grandissima fan di Iron Man. So che Kamala è più fan di Captain Marvel, ma stavo davvero chiedendo più riferimenti a Iron Man sul set. Tipo, “Penso che abbia bisogno di una action figure di Iron Man, mettiamoci più Iron Man”. C’è stato un punto in cui siamo arrivati ​​​​ad avere troppo Iron Man, e siamo stati richiamati da Kevin!

L’attrice ha svelato che il suo film di conforto è proprio Iron Man, e lo ha riguardato non appena ha saputo di essere stata scelta come Kamala Khan:

La prima cosa che ho fatto quando sono stata scelta è stata guardare di nuovo Iron Man. È come il mio film di conforto. Qualsiasi traguardo importante che avremmo raggiunto nella serie tv, sia che si trattasse di girare la scena in cui Kamala ottiene il suo costume o i suoi poteri, guarderei Iron Man. Mi ricordavo che questo personaggio esiste nello stesso universo in cui è esistito Tony Stark, e per me era la cosa più bella del mondo.