Ms Marvel: il significato del nome Kamala

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Il finale di stagione di Ms Marvel è disponibile su Disney+, e in circa 40 minuti di durata contiene numerosi colpi di scena e rivelazioni, tra cui il significato del nome di Kamala. Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

LEGGI – La recensione

Dopo aver risolto la crisi di Kamran, le gesta di Kamala diventano virali sui social e la ragazza è soddisfatta del suo operato. Mentre sta per andare in pattuglia, viene raggiunta dal padre, che le svela le origini del suo nome. Il padre le racconta che hanno sempre voluto un secondo figlio ma, nonostante i tentativi, sembravano non riuscirci. Poi quando avevano quasi perso le speranze, è arrivata Kamala.

Kamala vuol dire Perfetto in arabo, mentre in urdo vuol dire Meraviglia (Marvel). Kamala è sempre stata la piccola Ms. Marvel. La ragazza ha ora un perfetto nome da super eroe.

Tutti gli episodi di Ms Marvel sono disponibili su Disney+.

Che ne pensate del significato del nome di Kamala in Ms Marvel? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Potete trovare tutte le notizie riguardanti Ms. Marvel nella nostra scheda.