Ms Marvel: i registi su una possibile stagione 2 e sulle influenze da Dragon Ball Z

Una delle più grandi domande sul futuro di Kamala che si stanno ponendo i fan è se ci sarà una stagione 2 di Ms Marvel, ancora non confermata dai Marvel Studios.

Nonostante non sia ancora stata annunciata, i registi e i produttori esecutivi Bilall Fallah e Adil El Arbi sono entusiasti delle possibilità che potrebbero essere in serbo per una possibile stagione 2. Parlando con Comic Book, El Arbi ha detto:

Vedremo espandere i suoi poteri ancora di più. Siamo anche grandi fan di anime o manga, quindi puoi fare un sacco di cose interessanti visivamente, con quel genere di poteri. E avendo anche lo stile visivo che avevamo nel pilot e un po’ nel finale… Nella nostra seconda stagione, saremmo andati totalmente su quel fronte.

Fallah ha confermato:

Altre sequenze di animazione durante la serie tv, sì.

Parlando poi delle influenze dal mondo anime, i due hanno rivelato che parte dello stile di combattimento di Kamala è stato ispirato da Dragon Ball Z.

Con il nostro artista degli effetti visivi Nordin Rahhali, stavamo esplorando cosa potevamo fare con questo potere e avere quel momento di Ingrandimento. Quella era l’immagine dove sembra davvero un manga, influenzata da Dragon Ball Z. Tutte queste cose interessanti che, sì, che abbiamo esplorato. E penso solo che quando lo stavamo facendo, abbiamo sentito che c’era molto di più che possiamo fare. E penso che abbiamo toccato solo la punta dell’iceberg.

