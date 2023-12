Tra le tante serie più amate degli anni ottanta, la versione originale di Muppet Babies (andata in onda tra il 1984 e il 1991) è una delle poche a non avere una distribuzione in streaming o in digitale.

Il motivo è stato rivelato recentemente dal cartoonist Guy Gilchrist, che ha risposto ad alcune domande durante una sua apparizione alla L.A. Comic Con. Gilchrist, che ha lavorato nello studios di Jim Henson, ha spiegato che è tutto legato ai diritti d’autore, e al fatto che negli anni ottanta c’era molto più “cameratismo” tra gli studios, cosa impensabile oggigiorno:

A parte utilizzare le cose che erano di pubblico dominio, come le scene dai film muti che erano nelle sequenze di sogno… L’editing era incredibile. Utilizzavamo un mucchio di clip tratte da tantissimi film diversi, tra cui I predatori dell’arca perduta, Star Wars e molto altro. Jim aveva ottimi rapporti con George Lucas. George aveva lavorato a Labyringh con Jim, e non era la loro prima collaborazione. Jim stava girando The Muppets, e dall’altra parte della strada George girava Star Wars. Yoda non funzionava, e allora Jim, Frank e Kathy Mullen glielo sistemavano. E anche Spielberg era un grandissimo amico di Jim, lui diede una sistemata anche a E.T., perché non funzionava.

Insomma, c’era moltissima collaborazione tra i vari produttori, e per questo era tollerato l’utilizzo di clip dai vari film o serie tv:

All’epoca tutti ci amavano. Adoravano Jim, avrebbero fatto qualsiasi cosa per lui. Non c’era bisogno di compilare richieste, chiedere permessi eccetera. Sostanzialmente facevamo quello che volevamo, con il benestare degli studios. Oggi, ogni cosa è di proprietà della Disney, della Universal… non c’è il cameratismo sul piano creativo che avevamo negli anni ottanta. Ed è per questo, mi dispiace dirlo, che non vedrete mai la serie dei Muppet Babies originale. È una domanda che mi fanno in continuazione. Ho lavorato moltissimo a quel progetto. So quanto amate la serie, e vorrei tanto rivederla in onda. Ma non riesco a pensare a un modo perché ciò accada. È pieno di copyright e trademark e cose del genere, purtroppo.

Muppet Babies non è l’unica serie ad avere questo problema: alcuni episodi del Muppet Show non sono disponibili in streaming per via dei diritti d’autore su alcune musiche utilizzate.