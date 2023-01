Le prime 3 stagioni di My Hero Academia doppiate in italiano sono ora disponibili in Italia per la gioia degli abbonati Crunchyroll Premium e prossimamente arriveranno anche le successive.

My Hero Academia è uno dei più grandi fenomeni globali del decennio sia nel mondo manga che anime dopo anni di simulcast in contemporanea con il Giappone, Crunchyroll diventa al 100% la casa ufficiale della serie ospitando anche la versione doppiata dell’anime.

Le stagioni 1, 2 e 3 sono già disponibili sul servizio di streaming per tutti gli utenti Crunchyroll Premium e le stagioni 4 e 5 arriveranno prossimamente per completare la raccolta e permettere a tutti i fan, vecchi e nuovi, di vivere e rivivere tutta la storia di Deku & co. per la prima volta completa su una piattaforma di streaming in Italia. Tutte le settimane ci sarà poi il simulcast della stagione 6.

Il manga di My Hero Academia viene serializzato dal luglio 2016 sulla rivista Weekly Shonen Jump, edita da Shueisha, mentre in Italia è disponibile sotto le insegne di Star Comics.

Che ne pensate? Siete felici dell’arrivo delle prime stagioni di My Hero Academia doppiate in italiano?

Fonte: Comunicato stampa