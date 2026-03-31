Se sei un fan di Demon Slayer, su Crunchyroll c'è un anime imperdibile (che ne raccoglie l'eredità)

Pubblicazione: 31 marzo alle 11:00

L'impatto di Demon Slayer sull'industria dell'animazione giapponese è stato rivoluzionario. Dopo aver dimostrato quanto possano essere redditizi i film anime, ogni franchise ora vuole la propria versione cinematografica. Chainsaw Man the Movie: Reze Arc, il film in arrivo di The Apothecary Diaries e il potenziale progetto cinematografico di Solo Leveling sono tutti esempi di studios che vogliono percorrere il sentiero tracciato da Demon Slayer.



La serie creata da Koyoharu Gotouge è incredibilmente diretta, piena di sequenze d'azione mozzafiato e popolata da alcuni dei personaggi più adorabili dell'intero panorama anime. Ma se esiste un sostituto adeguato, si tratta di un franchise di enorme successo che non riceve tutto l'amore che meriterebbe.



Black Clover rappresenta un'eccellente alternativa per chi vuole ritrovare ciò che Demon Slayer offre. Non sono la stessa serie, ed è proprio questo il punto di forza. Condividono molti aspetti che le rendono familiari l'una all'altra, ma sono abbastanza diverse da distinguersi come opere autonome e originali.

Black Clover - Crunchyroll

Come Demon Slayer, Black Clover presenta un protagonista spadaccino circondato da alleati più potenti di lui, mentre si allena per diventare il guerriero più forte possibile. Asta è adorabile quanto Tanjiro, ed entrambi sono determinati a proteggere i loro compagni da alcuni dei villain più temibili dell'animazione giapponese.



Entrambe le serie pongono un'enfasi massiccia sull'amicizia, sul fare affidamento sui propri alleati e sul credere in sé stessi, anche quando l'obiettivo sembra impossibile da raggiungere. Questa filosofia permea ogni episodio, ogni combattimento, ogni momento di crescita dei protagonisti.



Un altro elemento che rende Black Clover particolarmente appetibile in questo momento è l'arrivo della seconda stagione previsto per il 2026. Questo offre ai fan un motivo in più per recuperare la serie. La prima stagione conta ben 170 episodi, una durata molto più consistente rispetto alla run relativamente concisa di Demon Slayer. Per chi teme di rimanere senza contenuti troppo presto, Black Clover offre un'immersione profonda e prolungata nel suo mondo.

Black Clover - Crunchyroll

La seconda stagione di Black Clover sembra inoltre destinata a fare un salto di qualità significativo nel reparto animazione, aspetto per cui Demon Slayer è giustamente celebrato. Le anteprime mostrano un potenziamento visivo che potrebbe finalmente rendere giustizia al materiale originale del manga, storicamente penalizzato da una produzione televisiva a ritmi serrati.



Demon Slayer ha cambiato per sempre l'industria dell'anime, dimostrandone il potenziale commerciale su scala globale. Ma mentre la serie di Tanjiro si avvia verso il tramonto, Black Clover emerge come l'erede spirituale più adeguato: una storia di determinazione incrollabile, amicizie indissolubili e battaglie epiche che ti terranno incollato allo schermo episodio dopo episodio.