Da eroina a villain: annunciata la seconda stagione dell'amato "light anime" giapponese sulla santa tradita

Pubblicazione: 15 maggio alle 13:00

Gli appassionati di anime fantasy e romance possono segnare sul calendario una data importante: ottobre 2026. È infatti confermato il ritorno di With Vengeance, Sincerely, Your Broken Saintess, la serie "light anime" che ha conquistato il pubblico giapponese nella sua prima stagione trasmessa tra luglio e settembre 2025. La seconda stagione è ufficiale e arriva accompagnata da un teaser trailer che promette di proseguire la storia di vendetta e redenzione della protagonista Rua.



La notizia rappresenta un momento significativo per questa produzione particolare. Il termine "light anime" identifica una categoria di serie animate caratterizzate da episodi più brevi e una produzione snella, spesso derivate da webtoon o manga digitali. With Vengeance, Sincerely, Your Broken Saintess rientra perfettamente in questa categoria, avendo debuttato come webtoon nell'agosto 2022 su piattaforme come Piccoma, Comico Japan e Mecha Comic, per poi essere pubblicato in volumi fisici da Ichijinsha e distribuito digitalmente in inglese tramite Pocket Comics.



La trama ruota attorno a Rua, una candidata santa dotata del potere di guarigione con un'abilità straordinaria: può curare gli altri solo trasferendo le loro ferite sul proprio corpo. Questa peculiarità la rende vittima di bullismo e la etichetta come la "Santa Caduta". L'unica persona che sembra starle accanto è la sua migliore amica Arianne. Ma quando Rua salva il comandante Garrett, l'uomo di cui è innamorata, guarendolo da un attacco mortale di una bestia e rischiando la propria vita, scopre che tutto il merito è stato attribuito ad Arianne. Il tradimento della presunta amica diventa il catalizzatore per la trasformazione di Rua, che accetta l'offerta del secondo principe per iniziare una nuova vita come villain.

Il teaser trailer rilasciato offre uno sguardo preliminare su cosa aspettarsi dalla nuova stagione. Sebbene i dettagli narrativi rimangano avvolti dal mistero, il materiale promozionale suggerisce che la serie continuerà a esplorare il percorso di Rua nella sua nuova identità, presumibilmente approfondendo le conseguenze delle sue scelte e i rapporti con i personaggi che gravitano attorno al secondo principe.



L'industria degli anime continua a diversificarsi, abbracciando formati alternativi come i light anime che permettono di adattare rapidamente contenuti digitali popolari. With Vengeance, Sincerely, Your Broken Saintess rappresenta un esempio interessante di questa tendenza: una storia nata nel formato webtoon, pensata per la fruizione su smartphone, che trova una seconda vita nell'animazione mantenendo una struttura produttiva agile.



Per chi non avesse ancora recuperato la prima stagione, i dodici episodi offrono un'introduzione completa al mondo e ai personaggi, ponendo le basi per gli sviluppi futuri. La storia si inserisce in quel filone di narrazioni in cui la protagonista femminile rifiuta il ruolo di vittima per abbracciare una trasformazione radicale, un tema che risuona con un pubblico sempre più interessato a personaggi complessi e moralmente ambigui. Ottobre 2026 segnerà dunque il ritorno di questa produzione particolare, che ha saputo ritagliarsi uno spazio nel panorama affollato delle serie anime stagionali.