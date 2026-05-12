L'universo esoterico più intrigante di Crunchyroll si espande con tre episodi speciali (e l'uscita è vicina)

Pubblicazione: 12 maggio alle 13:00

Il mondo oscuro e stratificato di Lord of Mysteries sta per allargarsi ulteriormente. Crunchyroll e Tencent hanno ufficializzato l'arrivo di tre episodi speciali che fungeranno da ponte narrativo tra le stagioni del donghua, ampliando l'universo esoterico e vittoriano che ha conquistato milioni di appassionati in tutto il mondo. L'appuntamento è fissato per giugno 2026, con distribuzione globale che escluderà solamente Giappone e Cina.



La mini-serie si articola in due archi narrativi distinti ma profondamente interconnessi. Il primo episodio, intitolato City of Silver, debutterà il 20 giugno e rappresenterà il punto di partenza di questa trilogia speciale. Gli episodi successivi, raggruppati sotto il titolo The Marked Hunt, completeranno il percorso sempre nel corso dello stesso mese, offrendo ai fan un'esperienza concentrata ma densa di rivelazioni.



Al centro della narrazione ritroviamo Klein Moretti, figura enigmatica nota come "Il Pazzo", mentre continua a guidare il misterioso Tarot Club attraverso nuove minacce e intrighi che metteranno alla prova gli equilibri di potere faticosamente costruiti. La struttura episodica permetterà di esplorare angoli inediti di questo universo narrativo, approfondendo personaggi e dinamiche che nella serie principale hanno trovato spazio limitato.

Lord of Mysteries - Crunchyroll

City of Silver condurrà gli spettatori in una delle location più affascinanti e terrificanti dell'intero franchise: la Città d'Argento, un insediamento intrappolato in una terra desolata e avvolta da una nebbia eterna che sembra cancellare ogni speranza. Protagonista di questo primo capitolo sarà Derrick Berg, giovane determinato a salvare il suo popolo da un destino che appare già segnato. Attraverso i suoi racconti al Tarot Club emergeranno segreti inquietanti, una storia scritta con il sangue dei sacrifici e rivelazioni che gettano nuova luce sulle origini stesse di quell'universo maledetto.



L'atmosfera cambierà drasticamente con The Marked Hunt, che sposterà l'attenzione nelle affollate e politicamente complesse strade di Backlund. Qui l'intrico di poteri soprannaturali si mescola con le ambizioni dell'aristocrazia e i giochi di palazzo, creando un terreno fertile per tradimenti e alleanze temporanee. Figure chiave come Audrey Hall e Alger Wilson entreranno in scena, coinvolte in una caccia spietata che ha come bersaglio un pericoloso ammiraglio pirata la cui cattura o eliminazione potrebbe segnare una svolta decisiva negli equilibri del Tarot Club.



L'adattamento continua a trarre ispirazione dalla celebre web novel scritta da Cuttlefish, testo che ha raggiunto uno status di culto grazie alla sua capacità di fondere elementi apparentemente incompatibili: atmosfere vittoriane cariche di decadenza, sistemi di magia complessi e stratificati, intrighi politici degni delle migliori spy story, il tutto condito con una dose massiccia di orrore cosmico che richiama gli echi di Lovecraft filtrati attraverso una sensibilità orientale.

Lord of Mysteries - Crunchyroll

Il progetto degli episodi speciali rappresenta una mossa strategica per mantenere vivo l'interesse della fanbase in attesa della seconda stagione completa, prevista per il 2027. Questa scelta narrativa permette agli autori di esplorare storyline laterali che arricchiscono la mitologia generale senza appesantire il racconto principale, offrendo al contempo ai nuovi spettatori punti di accesso alternativi a un universo che può risultare inizialmente ostico per la sua complessità.



La collaborazione tra Crunchyroll e Tencent garantisce non solo un'ampia distribuzione internazionale ma anche standard produttivi elevati, elementi che hanno caratterizzato fin dall'inizio questo adattamento animato. La piattaforma di streaming continua così a consolidare il proprio catalogo di donghua, genere che sta vivendo una fase di espansione qualitativa e quantitativa senza precedenti.