Su Crunchyroll, c'è un anime che infrange una regola aurea: il rischio è alto (ma il metodo è efficace)

Pubblicazione: 13 maggio alle 12:00

Sono passati oltre sei mesi dal debutto di Digimon Beatbreak e l'ultima incarnazione animata del franchise continua a dimostrarsi fresca, vibrante e sorprendentemente audace. Dietro questo successo si nasconde una scelta produttiva che va contro una delle regole più consolidate dell'industria dell'animazione giapponese.

Takada ha confessato che Digimon Beatbreak viene "scritto come un manga settimanale".. Stanno ancora producendo episodi mentre. E, dettaglio forse più intrigante, tengono conto delle reazioni sui social media durante la fase produttiva.

La prassi standard, quando una produzione è sana e ben organizzata, prevede che la maggior parte degli episodi, se non tutti, siano completati mesi prima della messa in onda. Lavorare così a ridosso della trasmissione è generalmente un segnale di problemi, ritardi, gestione caotica. Eppure Beatbreak non solo non mostra crepe, ma eccelle.

Il risultato è un anime che sa perfettamente come mantenere alta l'attenzione, come sorprendere, come evitare i tempi morti che affliggono molte serie più rigidamente pre-pianificate. L'alta qualità di Digimon Beatbreak parla da sé: questo metodo, per quanto eterodosso, sta chiaramente pagando.



Beatbreak riesce nell'impresa principalmente perché Digimon gode storicamente di cicli produttivi relativamente sani, e perché dietro c'è la potenza di Toei Animation, uno degli studi più grandi e strutturati del Giappone. Realtà più piccole, con budget limitati e team ridotti, collasserebbero sotto questa pressione. Il rischio di burnout del personale, di errori di continuità, di crolli qualitativi sarebbe troppo alto.



Digimon Beatbreak probabilmente non rivoluzionerà il modo in cui l'industria anime opera su larga scala ma rappresenta un caso studio affascinante su come, nelle giuste condizioni e con le giuste risorse, infrangere le regole può generare risultati straordinari.