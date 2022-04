La seriein fase di sviluppo per Disney+ avrà un punto di contatto con i film con star Nicolas Cage:, interprete diine nel sequel, farà infatti parte del cast.

Al centro del progetto per la piattaforma di streaming c’è l’esordiente Lisette Alexis nella parte di Jess Morales, un’avventuriera che va alla ricerca del legame tra la sua famiglia e un tesoro pan-americano. Nel cast ci saranno anche Lyndon Smith nella parte dell’agente dell’FBI Zuri Reed, Jordan Rodrigues che sarà Ethan, Antonio Cipriano nel ruolo di Oren, e Jake Austin Walker nei panni di un musicista chiamato Liam. Tra gli interpreti, inoltre, ci sarà Catherine Zeta-Jones.

Bartha sarà coinvolto come guest star nel nuovo progetto destinato a Disney+, confermando in questo modo il legame con l’universo creato per il grande schermo e aprendo, potenzialmente, le porte a un’apparizione di Nicolas Cage nel ruolo di Benjamin Frankling Gates o di altri membri del cast dei film come Diane Kreuger.

La produzione, per il momento, non ha svelato ulteriori dettagli e bisognerà quindi attendere per scoprire in che modo sarà coinvolto il personaggio di Riley nella storia sviluppata per la piattaforma di streaming.

Rick Muirragui sarà sceneggiatore e produttore della serie in collaborazione con Jerry Bruckheimer, Cormac e Marianne Wibberley, Jonathan Littman, KristieAnne Reed e Jon Turteltaub. Alla regia sarà impegnata Mira Nair.

Che ne pensate del coinvolgimento di Justin Bartha nella serie National Treasure? Siete felici che il progetto abbia un legame con i film?

Fonte: Disney