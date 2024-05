In occasione degli Upfront a New York, Netflix ha finalmente svelato quanti sono gli attuali abbonati ai piani con pubblicità, un parametro fondamentale per capire quanto gli sforzi del gigante dello streamer verso Madison Avenue stiano dando frutti: parliamo di 40 milioni di account.

Dopo aver insistito per anni che non ci sarebbe stata mai la pubblicità sulla piattaforma, Netflix ha introdotto i primi piani con pubblicità (a un prezzo ridotto) nel 2022. Nel corso del primo anno, con l’aiuto di un partner tecnologico come Netflix, ha raggiunto i primi risultati faticosamente.

Ora, due anni dopo, la situazione è nettamente diversa, e il gigante di Los Gatos ha iniziato anche a inserire sempre più programmi live, tanto da annunciare oggi che proporrà le partite dell’NFL del giorno di Natale, un evento sportivo molto seguito che si potrebbe rivelare molto interessante sul fronte pubblicitario. Inoltre, ha annunciato che presto scioglierà il contratto con Microsoft, lanciando una piattaforma tecnologica di advertising interna, dando nuove opportunità di acquisto agli inserzionisti.

Certo, 40 milioni di account è ancora una percentuale bassa rispetto agli ormai 270 milioni di abbonati globali, ma è il doppio rispetto a un anno fa. Inoltre, la maggior parte dei nuovi abbonati sceglie un piano con pubblicità (che sono anche i piani più pubblicizzati, avendo il vantaggio di un prezzo molto competitivo). Anche l’engagement è altissimo: più del 70% degli abbonati a piani con pubblicità guarda più di 10 ore di televisione al mese, il 15% in più rispetto ai competitor.

