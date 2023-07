Il successo cinematografico di Barbie sta avendo un riflesso anche su Netflix, almeno negli Stati Uniti. Mentre il film raccoglie milioni di dollari al box-office, è tornata popolare in streaming una serie tv d’animazione intitolata Barbie: Life in the Dreamhouse.

La serie è spuntata nella top-ten statunitense mercoledì, nonostante sia uscita più di dieci anni fa. Su Netflix (anche in Italia) sono presenti solo i primi 12 episodi, ma complessivamente sono state realizzate otto stagioni per un totale di 83 episodi. Ogni puntata segue le vicende di Barbie, Ken e dei loro amici di Barbieland intorno alla celebre Casa di Barbie. Nel corso degli anni la serie, che ha un target principalmente infantile, ha trovato un suo pubblico anche negli adulti e si può dire che sia diventata un piccolo cult. Ma l’uscita del film ha aumentato l’interesse generale verso Barbie, e così in molti stanno scoprendo la serie solo ora.

Ovviamente stiamo parlando della top-10 giornaliera: se la serie rimarrà trending per tutta la settimana, però, Barbie: Life in the Dreamhouse potrebbe anche spuntare nella classifica settimanale di Netflix. Vi terremo aggiornati!

