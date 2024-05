È Baby Reindeer, almeno per ora, il fenomeno globale dell’anno su Netflix. La miniserie non solo guida la classifica degli ascolti della settimana in tutto il mondo sulla piattaforma, ma lo fa con un ulteriore incremento del 66% dopo il record di +406% segnato la settimana scorsa. La cosa incredibile è che lo ha fatto senza essere promossa particolarmente, esplodendo grazie al passaparola e ai social.

Ricordiamo che nel suo primo weekend la serie ha debuttato al quinto posto della classifica, con 2.6 milioni di visualizzazioni (10.4 milioni di ore visualizzate). La settimana successiva, la prima completa, è balzata al primo posto con 13.3 milioni di visualizzazioni (52.8 milioni di ore), mentre la settimana scorsa ha ottenuto altri 22 milioni di visualizzazioni (87.4 milioni di ore).

Debutta al secondo posto, molto distante (anche se con soli 3 giorni di sfruttamento), Dead Boy Detectives: la serie tratta dai fumetti di Neil Gaiman ha ottenuto 3.1 milioni di visualizzazioni. Sarà importante vedere se vi sarà un rimbalzo nel corso di questa settimana, ma l’impressione è che il suo andamento sarà simile a quello di Lockwood & Co, cancellata dopo una stagione.

Tengono bene The Gentlemen e Il problema dei 3 corpi, con 2.3 e 2.2 milioni di visualizzazioni rispettivamente. La prima ha ammassato finora 61 milioni di visualizzazioni.

Sul fronte filmico, Rebel Moon – Parte Due: la sfregiatrice rimane in testa alla classifica dei titoli in lingua inglese, ma nella sua prima settimana completa frena del 12% rispetto al weekend d’esordio, con altre 18.8 milioni di visualizzazioni. Colpisce il fatto che non riesca a rimanere in testa alla classifica americana: è stato battuto da Tutti tranne te, che a livello globale ha realizzato ben 10.6 milioni di visualizzazioni in soli sei giorni. La particolarità è che è uscito solo negli USA, India, Pakistan e Bangladesh, il che lascia immaginare che la maggior parte delle visualizzazioni le abbia fatte negli USA (peraltro i film Sony non sono inclusi nei piani con pubblicità).

Fonte: Top10

