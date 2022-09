La prima stagione in onda su Sky e NOW dal 22 agosto 2022

House of the Dragon

HBO Max, che da poche settimane è entrata a far parte delle classifiche settimanali di Nielsen sullo streaming negli Stati Uniti, ha fatto il suo esordio nella classifica dal 22 al 28 agosto grazie a House of the Dragon. Questa serie ha totalizzato 741 milioni di minuti di visione dai suoi due episodi, il secondo dei quali è stato interrotto dopo le prime tre ore a causa della metodologia con cui Nielsen acquisisce i numeri settimanali: solo le prime tre ore di disponibilità sulla piattaforma la domenica sera contribuiscono al risultato totale. In questo modo dunque House of the Dragon si posiziona al sesto posto nella classifica della settimana, ma l’interesse verso quest’ultima ha spinto anche altre due serie su HBO Max, Game of Thrones e The Big Bang Theory, nella top 10. A livello generale, la serie Echoes di Netflix ha conquistato il primo posto, con poco più di 1,1 miliardi di minuti di visione nei suoi sette episodi.

Ricordiamo che le classifiche di Nielsen contano la visione solo attraverso uno schermo televisivo per HBO Max, Apple TV+, Disney+, Netflix, Hulu e Prime Video. I risultati vengono forniti con circa un mese di ritardo. Ecco dunque la classifica dell’ultima settimana di agosto:

Echoes (Netflix) – 7 episodi, 1.123 miliardi di minuti di visione Me Time (Netflix) – film, 971 milioni di minuti. Game Of Thrones (HBO Max) – 73 episodi, 909 milioni di minuti. Stranger Things (Netflix) – 34 episodi, 890 milioni di minuti. NCIS (Netflix) – 354 episodi, 770 milioni di minuti. House Of The Dragon (HBO Max) – 2 episodi, 741 milioni di minuti. The Sandman (Netflix) – 11 episodi, 681 milioni di minuti. Cocomelon (Netflix) – 18 episodi, 677 milioni di minuti. Bluey (Disney+) – 112 episodi, 615 milioni di minuti. The Big Bang Theory (HBO Max) – 265 episodi, 606 milioni di minuti

Per quanto riguarda House of the Dragon, gli ascolti della serie sono in costante crescita: qui i dettagli sull’ultimo episodio andato in onda.

Nel cast di House of the Dragon, disponibile dallo scorso 22 agosto su Sky e Now e ambientata 193 anni prima di Game of Thrones, ci sono Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Eve Best, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, Milly Alcock, Emily Carey, Ryan Corr, Jefferson Hall, David Horovitch, e Graham McTavish. Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Cosa ne pensate dell’ingresso nella classifica Nielsen di House of the Dragon? Lasciate un commento!

FONTE: Deadline