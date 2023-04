La serie digitale Night Island, progetto “companion” di Intervista col vampiro, ha trovato il suo sceneggiatore: sarà Jonathan Ceniceroz, già nel team di autori della prima stagione dello show tratto dai romanzi di Anne Rice, a occuparsi del progetto.

I sei episodi di breve durata dovrebbero debuttare verso la fine del 2023 sulle piattaforme di streaming di AMC.

Night Island sarà ambientata sull’isola situata nei pressi della costa della Florida di cui si parla tra le pagine dei libri della saga, in particolare in La regina dei Dannati.

L’isola viene descritta come “la creazione personale di Armand” e ha teatri, ristoranti e negozi, oltre a permettere ai turisti di divertirsi dall’alba al tramonto e ai vampiri di poter trascorrere le proprie giornate in libertà.

Al centro della trama delle puntate ci saranno due criminali che hanno il compito di rubare un leggendario e prezioso dipinto. I due si renderanno però ben presto conto di aver scelto il peggior posto al mondo dove trovarsi, essendo un posto sicuro per i vampiri.

Che ne pensate di Night Island? Vi sembra un progetto interessante?

Intervista col vampiro tornerà invece prossimamente con la seconda stagione. Nel cast Jacob Anderson (Louis de Pointe du Lac), Sam Reid (Lestat de Lioncourt), Eric Bogosian (Daniel Molloy), Assad Zaman (Armand) e Ben Daniels (Santiago).

Fonte: Gizmodo