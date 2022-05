In anticipo sugli Upfront 2022 diha annunciato, una nuova serie animata diretta da, il regista di

L’anime racconterà la storia di Joe Higan, un ex ninja che lasciò il suo clan e si nascose con la sua famiglia nell’America rurale. Tuttavia, una squadra di assassini viene inviata per eliminare la famiglia di Joe, e solo lui sopravvive all’attacco. Joe riprende quindi il titolo di Ninja Kamui per vendicarsi degli assassini della sua famiglia e la serie darà la propria interpretazione sui ninja del 21° secolo.

Sunghoo Park dirigerà gli episodi ma il character design sarà curato da Takeshi Okazaki, conosciuto per il suo lavoro su Afro Samurai e Fate/Grand Order. La serie verrà prodotta da Sola Entertainment e da E&H Productions.

Adult Swim ne ha approfittato anche per rinnovare il The Eric Andre Show per una stagione 6 e per annunciare Rick and Morty: The Anime, dieci episodi diretti dal regista Takashi Sano.

Siete curiosi di scoprirne di più su Ninja Kamui e sugli altri progetti di Adult Swim? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Fonte: Comic Book