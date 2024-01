Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di febbraio 2024 tra film e serie tv. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a gennaio 2024 su Disney Plus.

Ricordamo che dal 1° novembre 2023, Disney+ ha introdotto il suo piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due opzioni senza inserzioni pubblicitarie, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere il piano più adatto alle loro esigenze. I clienti possono scegliere tra Standard con pubblicita a 5,99 € al mese, Standard a 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno e Premium a 11,99 € al mese o 119,90 € all’anno.

Brie Larson as Captain Marvel/Carol Danvers in Marvel Studios’ THE MARVELS. Photo courtesy of Marvel Studios. © 2023 MARVEL.

The Marvels (film) – 7 febbraio

Carol deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato. Quando i suoi compiti la portano in un wormhole anomalo collegato a un rivoluzionario Kree, i suoi poteri si intrecciano con quelli della sua super fan di Jersey City Kamala Khan, alias Ms. Marvel, e con quelli della nipote di Carol, il capitano Monica Rambeau, diventata ora un’astronauta S.A.B.E.R.. Insieme, questo improbabile trio deve fare squadra e imparare a lavorare in sinergia per salvare l’universo come “The Marvels”

Suncoast (film) – 9 febbraio

Basato sulla storia semi-autobiografica di un’adolescente (Nico Parker) che, mentre si prende cura del fratello insieme all’audace madre (Laura Linney), stringe un’improbabile amicizia con un eccentrico attivista (Woody Harrelson) che protesta contro uno dei più importanti casi

medici di tutti i tempi.

Emperor Palpatine in a scene from “STAR WARS: THE BAD BATCH”, season 3 exclusively on Disney+. © 2024 Lucasfilm Ltd. & ™. All Rights Reserved.

Star Wars: The Bad Batch (serie tv) – 21 febbraio

La stagione finale della serie originale Disney+ in streaming dal 21 febbraio con i primi 3 episodi.

La battaglia della Clone Force 99 per sopravvivere al nuovo Impero giunge a un’epica conclusione.

Shōgun (serie tv) – 27 febbraio

I primi due episodi in streaming dal 27 febbraio, poi una puntata a settimana

Adattamento originale del romanzo di James Clavell, Shōgun di FX è ambientato in Giappone nell’anno 1600, all’alba di una guerra civile che segnerà un secolo. Lord Yoshii Toranaga sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui, quando una misteriosa nave europea viene trovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori.

