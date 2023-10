Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di novembre 2023 tra film e serie tv. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a novembre 2023 su Disney Plus.

Ricordamo che il 1° novembre, Disney+ introduce il suo piano di abbonamento con pubblicità, insieme a due opzioni senza inserzioni pubblicitarie, offrendo ai clienti la flessibilità di scegliere il piano più adatto alle loro esigenze. I clienti potranno scegliere tra Standard con pubblicita a 5,99 € al mese, Standard a 8,99 € al mese o 89,90 € all’anno e Premium a 11,99 € al mese o 119,90 € all’anno.

Solar Opposites 4 (serie tv) – 1 novembre

La quarta stagione della popolare serie animata.

Quiz Lady (film) – 3 novembre

In Quiz Lady, Anne (Awkwafina), una giovane donna brillante ma ossessionata dai giochi d’azzardo, e Jenny (Sandra Oh), la sua lontana e stravagante sorella, devono collaborare per aiutare a coprire i debiti di gioco della madre. Quando l’amato cane di Anne viene rapito, le due donne partono per un viaggio spericolato attraverso il paese per trovare i soldi nell’unico modo che conoscono: trasformare Anne in una vera e propria campionessa di gameshow.

Papà su misura 2 (serie tv) – 8 novembre

La seconda stagione completa.

Vigilante (serie tv) – 8 novembre

La prima stagione.

Nuovo Santa Clause Cercasi 2 (serie tv) – 8 novembre

Scott Calvin, dopo 28 anni, torna a vestire i panni di Babbo Natale, alla guida del Polo Nord e del Natale. Con la sua famiglia al suo fianco, composta da Carol, Sandra e Cal, e i suoi elfi alle redini, Scott Calvin affronta un mondo in continua evoluzione con l’obiettivo di mantenere vivo lo spirito del Natale per una nuova generazione.

I primi due episodi disponibili dall’8 novembre, poi un episodio a settimana

A Murder at the End of the World (serie tv) – 14 novembre

A Murder at the End of the World è una serie mystery con al centro della scena un nuovo tipo di detective: un’investigatrice alle prime armi della generazione Z nonché hacker esperta di tecnologia di nome Darby Hart (Emma Corrin). Darby e altri otto ospiti sono stati invitati da un miliardario solitario (Clive Owen) a partecipare a un ritiro in una località remota e affascinante. Quando uno degli altri ospiti viene trovato morto, Darby deve usare tutte le sue capacità per dimostrare che si tratta di un omicidio, contro una marea di interessi contrastanti e prima che l’assassino faccia una nuova vittima.

I primi due episodi a partire dal 14 novembre, e poi un episodio alla settimana.

Brawn: Una storia impossibile di Formula 1 (docuserie) – 15 novembre

Keanu Reeves racconta una delle più grandi saghe nella storia della Formula 1. In questa avvincente docuserie in quattro parti tutto viene svelato attraverso gli approfondimenti di Ross Brawn e di icone delle corse come Jenson Button e Rubens Barrichello. A partire dalla formazione della Brawn GP, si assiste allo straordinario viaggio attraverso manovre strategiche e sfide finanziarie in un’epoca straordinariamente competitiva negli annali di questo sport.

Drive With Swiss Beatz (docuserie) – 16 novembre

La prima stagione completa.

Scivolando sulla neve (film) – 17 novembre

Eddie Garrick (Chris ‘Ludacris’ Bridges) è un uomo di buon cuore che ha voltato le spalle al Natale a causa di un’esperienza traumatica della sua infanzia.. Su richiesta di sua moglie, Allison Garrick (Teyonah Parris), da cui è separato, Eddie porta sua figlia di 9 anni, Charlotte (Madison Skye Validum), a lavorare con lui la Vigilia di Natale, dove incontrano un misterioso uomo in un vestito rosso di nome Nick (Lil Rel Howery). Eddie, che è un assistente sociale, pensa che l’uomo non sia del tutto affidabile e abbia bisogno di aiuto, ma quando scatena l’ira di un politico locale, Oscar Nuñez, lui e sua figlia vengono coinvolti in un’avventura magica che potrebbe riaccendere la sua fede nel Natale. Scivolando sulla neve, diretto da Tim Story e scritto da Scott Rosenberg, è prodotto da John Jacobs e Will Packer, con Tim Story, Johanna Byer, Ross Fanger e Zac Unterman come produttori esecutivi. Nel cast del film figurano anche Mary Lynn Rajskub, Ravi V. Patel, Gina Brillon, Kevin Connolly e Zulay Henao.

Faraway Downs (miniserie) – 16 novembre

Se avete amato Australia, non perdetevi Faraway Downs: il film, raccontato in sei capitoli, è una suggestiva avventura epica nonché una versione estesa reimmaginata del lungometraggio di Baz Luhrmann del 2008 Australia, che rivisita oltre 2 milioni di metri di pellicola originale.

Dedicato ai veri appassionati di Luhrmann!

American Horror Story: Delicate – Parte 1 (serie tv) – 29 novembre

In American Horror Story: Delicate, dopo molteplici tentativi falliti di fecondazione assistita, l’attrice Anna Victoria Alcott non desidera altro che mettere su famiglia. Mentre cresce il clamore intorno al suo recente film, teme che qualcosa possa prendere di mira lei e la sua ricerca della maternità. AHS: Delicate è il 12° capitolo della pluripremiata serie antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk.

Rapina e Fuga (serie tv) – 29 novembre

Joe Petrus sta vivendo il sogno americano: fidanzato di Jules, padre di Frankie e Bud, ha avviato un’attività in proprio in una sonnolenta cittadina di periferia. Ma all’insaputa della sua famiglia, Joe ha un segreto. Tre anni fa, è stato reclutato dalla famigerata criminale britannica Dianne Harewood per unirsi alla sua banda e prendere parte a un crimine ad alto rischio che prometteva di rendere Joe ricco e di fornirgli una vita nuova di zecca. E ora il pericoloso passato di Joe sta tornando a galla. Quando un assassino inizia a prendere di mira la banda dietro al crimine, Joe capisce che l’unico modo per tenere al sicuro la sua famiglia è tornare a Londra, entrare in contatto con la sua vecchia banda e rintracciare Dianne.

Tutti gli episodi disponibili dal 29 novembre.

Reservation Dogs 3 (serie tv) – 29 novembre

La terza stagione.

