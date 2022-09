Sono state annunciate le principali novità in arrivo in streaming su Disney Plus nel mese di ottobre 2022 tra film e serie tv.

Anche quest’anno arriva Hallowstream: per un ottobre da urlo in streaming su Disney+ nuovi speciali e film, tra cui Marvel Studios presenta: Licantropus (Werewolf by night) in arrivo il 7 ottobre e Grimcutty disponibile dal 10 ottobre. Ma ci sono anche Boris 4 e soprattutto il finale di The Walking Dead.

Nei prossimi giorni arriveranno altri aggiornamenti sul calendario, modificheremo l’articolo di conseguenza.

Ecco quindi il calendario con la selezione disponibile ad oggi dei nuovi contenuti in arrivo a ottobre 2022 su Disney Plus. I titoli in inclinato sono produzioni originali in esclusiva.

3 OTTOBRE

THE WALKING DEAD 11 – ultimi episodi (serie tv)

5 OTTOBRE

THE BEAR (serie tv, stagione completa)

7 OTTOBRE

SOUL OF A NATION: THE MURDER OF MALCOM X (documentario)

12 OTTOBRE

CANDY: MORTE IN TEXAS (serie tv)

CAMBIO DI DIREZIONE (serie tv, stagione completa)

THE CAPTAIN (docuserie)

AGLI OCCHI DEL MONDO (serie tv)

14 OTTOBRE

ROSALINE (film)

SOUL OF A NATION: SCREAM QUEENS RISING (documentario)

19 OTTOBRE

LES AMATEURS (serie tv, stagione completa)

THE GOOD DOCTOR S1-S4 (serie tv)

DAMAGES S1-S5 (serie tv)

26 OTTOBRE

BORIS 4 (serie tv)

STAR WARS: TALES OF THE JEDI – S1 (serie tv)

THIS IS GOING TO HURT – S1 (serie tv)

LA MISTERIOSA ACCADEMIA DEI GIOVANI GENI – S2 (serie tv)

