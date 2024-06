Ecco le nuove uscite in arrivo su Paramount+ a giugno 2024, tra film e serie tv originali e di catalogo.

Mayor of Kingstown S3 (serie tv)

Disponibile dal 3 giugno – Interpretata dal candidato all’Oscar® Jeremy Renner, MAYOR OF KINGSTOWN è co-creata dal candidato all’Oscar Taylor Sheridan e da Hugh Dillon ed è prodotta da MTV Entertainment Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions in esclusiva per Paramount+. Nella terza stagione, una serie di esplosioni scuote Kingstown e i suoi cittadini, mentre un nuovo volto della mafia russa si insedia in città e una guerra di droga infuria dentro e fuori le mura della prigione. Mike McLusky (Renner) è sotto pressione per porre fine alla guerra, ma le cose si complicano quando un volto del suo passato da carcerato minaccia di compromettere i tentativi del sindaco di mantenere la pace tra tutte le fazioni. Oltre a Renner, MAYOR OF KINGSTOWN è interpretato da un cast d’eccezione, che comprende Hugh Dillon, Taylor Handley, Emma Laird, Tobi Bamtefa, Derek Webster, Nishi Munshi, Hamish Allan-Headley e Michael Beach.

Transformers: Earthspark S2 (serie tv)

Disponibile dall’8 giugno – TRANSFORMERS: EARTHSPARK presenta una nuova generazione di robot Transformers – i primi a nascere sulla Terra – che, insieme agli umani che li accolgono e si prendono cura di loro, ridefiniranno il significato di famiglia. Nella seconda stagione, l’Emberstone si è frantumato ed è una corsa contro i Decepticon per trovare tutti i pezzi. Un potere illimitato sarà a portata di mano di chiunque detenga l’artefatto… In mezzo al caos, Robby incontra una persona speciale, Mo scopre un antico segreto a Witwicky e i Terran salgono di livello. Insieme, la famiglia Malto e gli Autobot vedono fino a che punto devono spingersi per difendere tutto ciò che amano.

Nel cast in questa stagione si aggiugono le guest star “Weird Al” Yankovic nel ruolo di Cosmos, Zelda Williams nel ruolo di Spitfire, il bassista dei Red Hot Chili Peppers Flea nel ruolo di Aftermath e Richard Ayoade nel ruolo di Fairmaestro. Tra i protagonisti, Sydney Mikayla nel ruolo di Robby Malto, Zion Broadnax nel ruolo di Mo Malto, Benni Latham nel ruolo di Dot Malto, Jon Jon Briones nel ruolo di Alex Malto, Kathreen Khavari nel ruolo di Twitch, Zeno Robinson nel ruolo di Thrash, Danny Pudi nel ruolo di Bumblebee, Alan Tudyk nel ruolo di Optimus Prime, Rory McCann nel ruolo di Megatron, Cissy Jones nel ruolo di Elita-1, Diedrich Bader nel ruolo di Mandroid, Cyrus Arnold nel ruolo di Jawbreaker, Z Infante nel ruolo di Nightshade e Stephanie Lemelin nel ruolo di Hashtag.

Frenchie Shore S1 (reality)

Disponibile dal 1° giugno – Nella prima stagione di FRENCHIE SHORE i dieci più grandi festaioli di Francia, scelti per la loro stravaganza, il loro temperamento e il loro stile di vita eccentrico, trascorreranno una vacanza memorabile in una lussuosa villa a Cap d’Agde, dove tutto può accadere. Un fenomeno di portata globale con dieci anni di grandi successi in tutto il mondo, tra cui: “Italia Shore”, “Jersey Shore Family Vacation” e “All Star Shore” negli Stati Uniti, “Geordie Shore” nel Regno Unito, “Gandia Shore” in Spagna, “Warsaw Shore” in Polonia, “Acapulco Shore” in Messico e “Super Shore”.

Germany Shore S1-S3 (reality)

Disponibile dal 15 giugno – Nelle prime tre stagioni di GERMANY SHORE un gruppo di giovani e stravaganti festaioli si reca in Sud Europa per trascorrere 2 settimane di puro divertimento. La prima stagione, disponibile dal 15 giugno, sarà seguita dalla seconda stagione il 22 giugno e dalla terza il 29 giugno.

Le altre novità

LASCIATE CANTARE IL CANARINO, il documentario che racconta la fulminea ascesa alla celebrità della cantante Cyndy Lauper e il suo profondo impatto su intere generazioni attraverso la sua musica, dal 5 giugno.

Dal 12 giugno, inoltre, il documentario HOW MUSIC GOT FREE, che racconta i primi tempi del file-sharing illegale online, dando vita a una rivoluzione globale della pirateria digitale che ha cambiato per sempre l’industria musicale.

Trovate tutte le notizie e gli aggiornamenti su Paramount+ nella nostra scheda.

I film e le serie imperdibili