In arrivo il prossimo 16 novembre su Disney+, Nuovo Santa Clause Cercasi – The Santa Clauses è la serie tv sequel della saga di Santa Clause che segna il ritorno di Tim Allen nei panni del protagonista. In un’intervista con CB, il regista, Jason Winter, ha spiegato come lo show “modernizzerà” il mito di Babbo Natale, legandolo all’attualità. Ecco le sue parole:

In qualità di regista, e guardando dall’esterno a ciò che [lo scrittore/creatore] Jack [Burditt] e gli sceneggiatori hanno fatto, [dico che] hanno fatto un ottimo lavoro collegando le cose che accadono nel mondo reale al mito di Babbo Natale e a come la sensazione di “disconnessione” che tutti noi abbiamo, e l’idea che l’incremento delle pubblicità, come tutto sia incentrato sul ricevere e non sul dare, come tutte queste cose stiano forse influenzando la magia di Babbo Natale. È un punto di partenza così divertente e moderno per questa storia: vedere Babbo Natale che riscopre il suo legame con la fede e la magia è un bel modo per collegarlo al presente.

Nella serie, Calvin sta per compiere 65 anni e si rende conto che non può essere Babbo Natale per sempre: sta iniziando a perdere colpi e non riesce a star dietro a tutte le sue responsabilità, inoltre ha una famiglia che preferirebbe vivere nel mondo normale, in particolare i suoi due figli, cresciuti al Polo. Ecco quindi che si mette alla ricerca di un Babbo Natale che possa sostituirlo…

Cosa ne pensate delle parole di Jason Winter su Nuovo Santa Clause Cercasi? Lasciate un commento!

Fonte: CB