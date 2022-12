Nuovo Santa Clause Cercasi: Disney+ annuncia la stagione 2

The Walt Disney Company ha rinnovato Nuovo Santa Clause Cercasi per una stagione 2, dopo il finale pubblicato ieri su Disney+.

Ayo Davis, capo della divisione televisiva Disney, ha commentato l’annuncio in un comunicato stampa:

Questo franchise ha avuto un impatto duraturo su così tante famiglie, diventando veramente parte delle loro tradizioni natalizie annuali. Riportarlo come una serie tv è stato un vero dono, e sono grato ai nostri partner di produzione della 20th Television e, naturalmente, a Tim Allen e al team, così che abbiamo un motivo in più per celebrare queste festività natalizie.