I primi episodi della seriehanno regalato ai fan dipiù di un cameo legato ai film e alla saga e nei prossimi capitoli della storia sembra ce ne saranno altri.

Attenzione, non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulle due puntate disponibili su Disney+.

Nelle due puntate Obi-Wan è impegnato a controllare Luke Skywalker (Grant Feely) per essere certo sia al sicuro, interagendo anche con Owen Lars (Joel Edgerton). Nel primo episodio si mostra inoltre una scena in cui il protagonista sembra rivolgersi al suo Maestro Qui-Gon Jinn, alimentando le ipotesi che Liam Neeson riappaia in versione “Fantasma di Forza”.

Nelle puntate sono poi apparsi R2-D2, C3-PO, un clone trooper veterano (Temuera Morrison), Bail Organa (Jimmy Smits) e, ovviamente, la piccola Leia Organa (Vivien Lyra Blair).

La regista Deborah Chow ha ora confermato che nelle prossime quattro puntate ci saranno altre apparizioni che renderenno felici i fan:

Non penso sarebbe Star Wars se non avessimo alcuni easter egg e camei. Ce ne sono decisamente in arrivo. Penso che per noi, ciò che abbiamo nella serie, dovesse essere legato al personaggio. Non volevamo inserire delle cose senza motivo.

La regista ha dibadito:

Obi-Wan è un personaggio che ha decisamente interagito con molte persone e ha fatto molto nella sua vita.

Deborah, in precedenza, aveva spiegato a Entertainment Weekly:

Considerando la natura dei nostri personaggi, i prequel sono maggiormente il tessuto connettivo perché, in gran parte, è da dove vengono i nostri personaggi e da dove sono iniziate le loro storie.

Quali personaggi dei film prequel vorreste rivedere con un cameo in Obi-Wan Kenobi? Lasciate un commento!

Fonte: Rotten Tomatoes