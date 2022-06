Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’di, disponibile da qualche ora su Disney+ , contiene uninaspettato di un famoso attore di Hollywood.

Ovviamente se non avete ancora visto l’episodio non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi la sorpresa.

Zach Braff, conosciuto dal grande pubblico come JD di Scrubs, doppia il minatore talpoide Freck, apparso all’inizio dell’episodio 3. Freck è un simpatizzante dell’Impero. Kenobi e la piccola Leia accettano il suo aiuto ma vengono tratti in trappola a un posto di blocco dell’Impero. Qui verranno in seguito salvati da Tala, interpretata da Indira Varma.

