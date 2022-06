Obi-Wan Kenobi: l’attore coinvolto in un cameo del finale parla della serie TV

L’episodio finale di Obi-Wan Kenobi è disponibile da mercoledì su Disney+ e contiene un cameo a sorpresa. Ovviamente se non avete ancora visto la puntata, non proseguite nella lettura, o rischiereste di subire degli spoiler.

L’ultimo episodio di Obi-Wan Kenobi ha visto il ritorno di Liam Neeson nei panni di Qui-Gon Jinn. In una recente intervista con The Hollywood Reporter, l’attore ha commentato il suo ritorno:

Certamente non volevo che nessun altro interpretasse Qui-Gon Jinn, e volevo mostrare il mio rispetto per George e per il mondo che ha creato. In più, Ewan è un amico, e ho adorato lavorare al suo fianco ne La Minaccia Fantasma 25 anni fa.