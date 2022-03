Nella giornata di ieri The Walt Disney Company e Lucasfilm hanno finalmente pubblicato il primo trailer di Obi-Wan Kenobi , in cui ha fatto il suo debutto la versione live action del

Il cattivo è sicuramente già noto ai fan di Star Wars: Rebels, ma per coloro che non sanno chi sia, si tratta di un cacciatore di Jedi al servizio dell’Impero. Nonostante sia morto alla fine di Rebels, Obi -Wan Kenobi sarà ambientato prima di quegli eventi, e sarà quindi l’occasione per vederlo nuovamente in azione.

La storia del Grande Inquisitore nella serie animata

Il Grande Inquisitore è stato incaricato di cacciare i Jedi scampati alla distruzione dell’Ordine Jedi. Fu addestrato alle vie della Forza da Darth Vader, e aveva il compito di uccidere i bambini sensibili alla Forza in modo tale da impedire ai Jedi rimasti di addestrarli, lo vediamo cercare questi bambini anche nel trailer pubblicato ieri. Il Grande Inquisitore ha studiato negli archivi del Tempio Jedi i nomi e gli stili di combattimento di tutti i Jedi, rendendolo così un nemico letale per i sopravvissuti. Mentre si scontra con Kanan e Ezra (i protagonisti di Rebels), viene sovrastato dal primo dei due e sconfitto platealmente. conoscendo il prezzo che avrebbe dovuto pagare per il suo fallimento, si lasciò cadere morendo tra le fiamme del reattore dove avviene lo scontro.

Nella serie animata è doppiato da Jason Isaacs, nella serie sarà interpretato da Rupert Friend.

La serie debutterà su Disney+ il prossimo 25 maggio.

