Durante una recente intervista al Jimmy Kimmel Live, Ewan McGregor ha parlato della regista Deborah Chow e della sua conoscenza di tutti gli elementi del canone di Star Wars. L’attore ha lodato la capacità della regista di tenere a mente tutto ciò che è successo nel canone:

Fortunatamente per questa serie abbiamo avuto Deborah Chow, la nostra fantastica regista, e lei conosce davvero Star Wars. Lei sa ciò che è diventato, cosa sono i film, ma anche i programmi TV, i giochi, i romanzi, i cartoni animati, i fumetti e tutte le trame devono in qualche modo combaciare. Non puoi avere qualche fatto del videogioco che non corrisponda al film. Quindi io sarei totalmente perso, ma lei è stata fantastica nel conoscere tutto di quella roba e guidando anche gli sceneggiatori con la propria conoscenza.