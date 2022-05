Mancano poche settimane a, la nuova serie Star Wars in esclusiva per Disney +, che connetterà la trilogia prequel a quella originale con anche il supporto di

Hayden Christensen, che tornerà a indossare i panni di Darth Vader, ha parlato dei collegamenti tra le trilogie con Total Film:

Per i combattimenti siamo più in linea con i prequel che con la trilogia originale. Questi personaggi sono invecchiati, ma non ancora così tanto. È stata un’esperienza molto gratificante da questo punto di vista, ed è stato davvero bello avere questa ondata di positività sui film prequel. E rivedere quelle espressioni è stato molto bello. Stiamo aggiungendo più legami, e quindi la trama deve allinearsi. Era qualcosa di cui ero consapevole, anche quando stavamo facendo i prequel, sapendo che c’è qualcun altro che ha interpretato questo personaggio prima di me e dopo di me, e dobbiamo trovare qualcosa che faccia tornare il tutto. Ho passato molto tempo a guardare tutte le cose di Star Wars che potevo, dai film originali a tutte le serie animate: Clone Wars, Rebels e tutto il resto.

In una recente intervista con Entertainment Weekly, la regista Deborah Chow ha confermato il contributo di Dave Filoni alla serie:

E’ stato interessante. E penso che per me aver visto The Mandalorian – e grazie al cielo l’ho fatto – sia stata davvero la mia introduzione alla responsabilità di questo universo e di come raccontare storie in questa galassia. Quindi, è stato molto utile averlo già provato prima di affrontare questo. Ma c’è davvero una grossa responsabilità. Vuoi rispettare il canone, ma vuoi anche avere la tua voce lì dentro, e non lo fai semplicemente ricostruendo o facendo di nuovo la stessa cosa.

Quindi c’erano sicuramente persone estremamente utili. Lucasfilm ha un ottimo team che aiuta i ntutto questo. Ma direi che Dave Filoni è stato molto importante per me, sia per The Mandalorian che per Star Wars generale, così come Jon Favreau. Ma Dave è stato una pietra miliare, e rimane una pietra miliare per me e per questa serie. Ogni volta che ho una domanda sul canone di Star Wars, vado da lui.