La costumista Suttirat Anne Larlab, intervistata da Variety, ha parlato del lavoro compiuto sulla serie Obi-Wan Kenobi spiegando su quali elementi hanno dovuto concentrare la propria attenzione per realizzare il ritorno sugli schermi Darth Vader.

L’artista ha infatti ricordato che non si può rischiare di rovinare un personaggio così iconico e che si è dovuto tenere conto del tipo di scene che avrebbero dovuto girare Hayden Christensen ed Ewan McGregor sul set.

Larlab ha raccontato:

Le esigenze fisiche estreme dello scontro tra Obi-Wan e Darth Vader è quello che ha guidato il nostro bisogno di ripensare come realizzare Darth Vader per il nostro show. Abbiamo altri processi che permettono alla nostra versione di Darth Vader, come una timeline di Star Wars in cui è più giovane, di muoversi di più ed essere maggiormente fisico, dal casco ai piedi. L’armatura che indossa doveva muoversi con il suo corpo in un modo che permettesse agli scontri di avvenire in modo fluido e non impedirgli di fare qualsiasi cosa che potessimo sognare.