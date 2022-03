All’interno di, la prossima serie del mondo diin arrivo a maggio su, vedremo nuovamente anche

Deborah Chow, regista della serie, è stata recentemente intervistata da Entertainment Weekly e ha svelato che il Darth Vader che vedremo in Obi-Wan Kenobi non è ancora quello completamente sviluppato di Una Nuova Speranza, bensì una versione intermedia:

Per noi, è molto simile a quello che succede a Obi-Wan, nel senso che è una versione tra le due trilogie. Non è ancora il Vader di Una Nuova Speranza, capite? Quindi è un personaggio a metà in quel periodo. Si tratta ovviamente sempre di Vader, ma non è completamente formato come in Una Nuova Speranza.

La regista si è poi soffermata su quanto la presenza di Vader sia sempre stata prevista nello show, fin dai piani iniziali:

Onestamente, per me il punto di inizio è stato il voler creare qualcosa con al centro i personaggi, e che si facesse guidare da loro, perché è il lato positivo di una serie limitata. Puoi raccontare una vera storia dei personaggi. E quindi mi sono concentrata sulle persone più importanti della sua vita. E non potevo evitare di includere Anakin/Vader, specialmente in un sequel de La Vendetta dei Sith. Quindi per me è semplicemente l’evoluzione del personaggio. Non è solo un riportarlo su schermo. Mi sono chiesta “che significato ha e a che punto si trova ora Vader?”