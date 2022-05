è tornato nella saga diper realizzare il tema musicale die Deborah Chow ha parlato del coinvolgimento dell’artista.

Intervistata da Jake’s Takes, la filmmaker ha spiegato:

Siamo stati incredibilmente fortunati, onestamente. Abbiamo potuto farlo perché aveva questo spazio davvero breve tra i suoi impegni che gli ha permesso di avere del tempo a disposizione. Penso che il motivo principale che l’ha portato a tornare è perché, considerando tutte le trilogie, Obi-Wan era uno dei pochi personaggi per cui non aveva mai scritto un tema. Quindi è venuto per comporre il tema musicale e siamo stati fortunati che abbia funzionato. Per me, pensando a Star Wars e John Williams, non sarebbe stato lo stesso senza di lui, sono così legati, anche emotivamente.