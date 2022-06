Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 5 di Obi-Wan Kenobi è disponibile su Disney+ da un paio d’ore e svela il passato di Reva. Ovviamente, nel caso non abbiate ancora visto l’episodio, non proseguite nella lettura se non volete rischiare spoiler.

Per aver tracciato Kenobi e i fuggitivi, Reva viene promossa a Grande Inquisitore. Viene poi incaricata da Vader di stanare Kenobi, ora nascosto su Jabiim. Quando i due si incontrano per patteggiare, Kenobi scopre che Reva è una degli Youngling, i giovani discepoli dei Jedi che si addestrano prima di diventare Padawan. Sfuggita all’ira di Anakin, la ragazza ha deciso di cercare vendetta, e crescendo è diventata la Terza Sorella per sconfiggere Vader.

Nel finale dell’episodio, Reva combatte contro Vader, ma viene umiliata. Il signore dei Sith le confessa di aver sempre saputo la sua identità, prima di infilzarla con la spada laser. I due vengono raggiunti dal Grande Inquisitore, ancora vivo dopo il tradimento di Reva dell’episodio 2.

Lasciata morente, Reva raccoglie l’olocomunicatore perduto in cui viene svelato che Vader ha un figlio che si nasconde su Tatooine.

I primi cinque episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Disney+.

Cosa ne pensate del passato di Reva raccontato in Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.