Il 27 maggio, su Disney+, debutterà la serieedha ora risposto ad alcune teorie dei fan, tra cui quella secondo la qualesarebbe ancora vivo.

Nell’episodio III della trilogia prequel il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson viene mostrato mentre viene lanciato da una finestra dall’Imperatore Palpatine (Ian McDiarmid), aiutato nel suo intento malvagio da Anakin Skywalker (Hayden Christensen).

Jackson ha più volte ribadito che sarebbe felice di ritornare nella saga e di essere convinto che il cavaliere jedi sia sopravvissuto in qualche modo, ma l’interprete di Obi-Wan la pensa in modo diverso.

McGregor, intervistato da ScreenRant, ha infatti sottolineato:

No. Non penso sia vivo.

Ewan ha però ammesso che anche Boba Fett sembrava morto ed è invece ritornato in scena da assoluto protagonista:

Tutto è possibile. Non spetta realmente a me dirlo. Potrei privare qualcuno di un sequel. Non credo sia così. Penso sia andato fuori da quella finestra e che l’altezza fosse davvero tanta.