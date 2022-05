Come per ogni altro prodotto di, anche diverranno prodotte delle action figure per la collezione

Ospite del Jimmy Kimmel Live, Ewan McGregor ha confessato di non apprezzare particolarmente la sua ultima action figure e che, nonostante sia stato scannerizzato per realizzarla, somiglia di più a Richard Chamberlain:

Mi hanno mandato la mia, l’ho vista davvero solo un’ora fa, la mia action figure. Ti scansionano. Sai, hanno queste macchine che leggono il tuo corpo e ogni punto dati del fisico viene registrato. Ma nonostante questo non mi somiglia. Sembro Richard Chamberlain nel primo episodio di “Episodio I”. Ero morto come Richard Chamberlain. Forse avevano una sua vecchia scansione che hanno usato per me.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

