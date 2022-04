In, in arrivo a fine maggio su, il maestro Jedi affronterà per la prima volta il suo allievo e amico passato al lato oscuro,

In un’intervista pubblicata su Total Film, Ewan McGregor ha svelato che era completamente terrorizzato di girare le scene con Vader:

Non ho mai incontrato Darth Vader. Avevo provato la scena con Vader, ma non con l’elmetto o con il costume completo. Quando abbiamo girato la scena, quando hanno gridato ‘azione’, doveva apparirmi alle spalle. Mi sono girato e il maledetto Darth Vader stava venendo verso di me. Era come se avessi di nuovo sei anni. Non avevo mai recitato con Vader. Non l’avevo mai guardato negli occhi.

L’attore ha ammesso:

Mi ha spaventato a morte. Non sto scherzando. Mi ha dato una vera e propria scossa di paura assoluta. Mi son detto “Oh mio Dio, non sto recitando. È reale. Sono davvero, davvero spaventato in questo momento.” E la stessa cosa sarebbe successa con gli Stormtrooper. Avevo già lavorato con i Clone Trooper, ma molti di loro erano in CGI. Non ho mai lavorato con gli Stormtrooper e, anche in quel caso, avevo di nuovo sette anni. Perché quando sei di fronte a uno Stormtrooper, con un blaster, è come di essere all’inferno.

Sono come i veri ricordi d’infanzia, quando ti spaventavi. Ecco quanto mi ha segnato nel profondo. Ho recitato per 30 anni e non sono mai stato veramente spaventato durante le scene di paura… Ma qui mi sono spaventato davvero. È stato così divertente.