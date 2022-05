sembra conterrà undavvero inaspettato:dei Red Hot Chili Peppers sembra apparirà nella serie con star Ewan McGregor.Il sito StarWars.net sostiene infatti che il musicista e attore abbia recitato in alcune scene nella parte di un personaggio, di cui non sono stati diffusi i dettagli, che impugna “un blaster dal design davvero fantastico”.

La notizia, per quanto strana, sembra piuttosto credibile considerando che l’artista ha già collaborato con la regista Deborah Chow in occasione del video musicale del brano Black Summer, tratto dall’album della band intitolato Unlimited Love. Flea, inoltre, ha avuto dei piccoli ruoli in film come Ritorno al futuro, Il grande Lebowski e Baby Driver.

Chow, che ha diretto tutte le sei puntate della serie ambientata nell’universo di Star Wars, aveva inoltre già annunciato che ci saranno varie sorprese per quanto riguarda i cameo o le apparizioni di volti noti.

Che ne pensate? Siete curiosi di vedere Flea nel mondo di Obi-Wan Kenobi? Lasciate un commento!

Nel cast della serie, che debutterà il 27 maggio su Disney+, ci saranno anche Moses Ingram, Rupert Friend, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Indira Varma, Sung Kang, O’Shea Jackson Jr., Benny Safdie, Kumail Nanjiani, e Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader.

Fonte: StarWars.net