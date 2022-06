Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi, il maestro Jedi ha scoperto un segreto della Fortezza degli Inquisitori. Ovviamente se non avete visto l’episodio non proseguite nella lettura per non rischiare spoiler.

In una lunga intervista con EW, Joby Harold, sceneggiatore della serie, ha svelato come è nata la scena della tomba dei Jedi, di cui vi abbiamo già parlato in questo articolo:

Volevamo trovare qualcosa che, nelle viscere di quella struttura, fosse scioccante, ma che fosse comunque coerente con Star Wars. Non volevo che fosse troppo scioccante, ma volevo che fosse qualcosa che sembrasse davvero un pugno nello stomaco per Obi-Wan in quel momento. L’ho sempre pensata come delle farfalle inchiodate sul muro. Quanto è triste vederlo? E l’orrore di tutto ciò di cui parla la serie, i Jedi in fuga, nascosti e braccati, quella scena rafforza quanto sia lontano da casa. E volevamo solo un’immagine che risuonasse in quel modo. E l’abbiamo accennato un po’ nell’episodio 3 sul fatto che nessuno sa davvero cosa succede. Quindi l’idea di vederne un po’ e di contribuire un po’ alla mitologia in quel modo era solo un’opportunità che abbiamo cercato di sfruttare.

