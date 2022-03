La seriearriverà prossimamente sugli schermi e le primesvelano qualche anticipazione riguardante il progetto con star Ewan McGregor in arrivo su Disney+.

Gli scatti, tuttavia, non regalano nessun momento in cui appare Hayden Christensen, interprete di Anakin Skywalker/Darth Vader e i fan dovranno aspettare forse il trailer per vedere l’iconico personaggio in azione.

Nelle foto si vede il protagonista su un nuovo pianeta chiamato Daiyu, che lo sceneggiatore Joby Harold descrive come un luogo dall’atmosfera in stile Hong Kong, dalla vita notturna davvero particolare e diversa rispetto ai luoghi dell’universo di Star Wars già mostrati sugli schermi.

Tra gli scatti si vede inoltre il ritorno di Joel Edgerton nel ruolo di Zio Owen, mostrato mentre affronta Reva, che fa parte del gruppo degli Inquisitori e va alla ricerca dei cavalieri jedi che si nascondono dall’Impero. La regista Deborah Chow e lo sceneggiatore descrivono il personaggio come ambizioso in modo spietato e formerà un trio di villain insieme al Grande Inquisitore e Darth Vader, facendo parte dello stesso team.

Obi-Wan viene poi mostrato mentre trascorre del tempo in una caverna. McGregor ha anticipato che il personaggio, all’inizio della storia, sarà particolarmente in crisi e avrà perso la fede, sentendosi un po’ sconfitto e privo di speranze.

Ecco le foto:

Fonte: EW