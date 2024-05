A quanto pare, Obi-Wan Kenobi, la mini-serie disponibile in streaming su Disney+ in cui Ewan McGregor è tornato nei panni dell’iconico maestro Jedi, è una delle nuove produzioni di Star Wars preferite da George Lucas.

A rivelare questa informazione è stato Pablo Hidalgo, storico dirigente creativo della Lucasfilm nonché uno dei principali responsabili in materia di mantenimento di ordine e coerenza nel canone della saga.

Ospite del podcast Full of Sith ha detto:

All’inizio (circa Obi-Wan Kenobi, ndr.) c’è stata una conversazione con George Lucas su quali fossero i suoi pensieri in merito, e se, in tutta onestà, avesse apprezzato l’intero concetto su cui si basava. Ed è stato al cento per cento favorevole. Anzi, ho sentito dire che è una delle sue cose preferite uscite da Star Wars.