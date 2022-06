Obi-Wan Kenobi: Hayden Christensen parla della preparazione per le scene nel finale della serie

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nell’episodio finale della serie Obi-Wan Kenobi l’attore Hayden Christensen è al centro di alcune scene molto importanti e l’attore ha ora commentato quanto mostrato nella puntata.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete anticipazioni!

Hayden, durante un Q&A che si è svolto a Toronto, ha parlato ai microfoni di Collider commentando lo scontro con Obi-Wan Kenobi, interpretato da Ewan McGregor.

L’interprete di Darth Vader/Anakin Skywalker ha ricordato il momento in cui i due personaggi si affrontano:

Si è trattata di una scena davvero emozionante da girare, e ovviamente una davvero importante. Era qualcosa che penso tutti fossero davvero consapevoli quando stavamo andando sul set quel giorno. C’era un’atmosfera totalmente diversa. Per me ed Ewan si è trattata di un’esperienza piuttosto emozionante e penso che questo riesca a essere trasmesso attraverso lo schermo.

Il momento in cui la maschera di Darth Vader si spezza a metà e si vede parte del volto sfigurato di Anakin ha ricordato a molti fan un passaggio presente in Star Wars: Rebels che vedeva coinvolta anche Ahsoka Tano. L’attore ha confermato di aver guardato più volte proprio quell’episodio per prepararsi alle riprese di quel momento.

