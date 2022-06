Arriva direttamente da YouTube un nuovissimo video deepfake che sovrappone il volto di Alec Guinness a quello di Ewan McGregor in Obi-Wan Kenobi. Ambientata un decennio dopo La vendetta dei Sith e nove anni prima di Una nuova speranza, la serie Disney+ vede McGregor riprendere il suo ruolo dopo la trilogia prequel di Star Wars nel ruolo del saggio Maestro Jedi, interpretato nella prima trilogia dal compianto Alec Guinness. Lo YouTuber stryder HD, noto per i video virali che inseriscono Keanu Reeves e la star di Stranger Things Millie Bobby Brown in Star Wars, ha editato alcuni episodi di Obi-Wan Kenobi utilizzando la tecnica del deepfake e il risultato è assolutamente da non perdere.

Di seguito il video:

Un altro artista digitale, lo YouTuber Shamook, ha ottenuto un posto di lavoro alla Lucasfilm dopo che il suo video deepfake relativo al Luke Skywalker di Mark Hamill comparso in The Mandalorian è diventato virale.

In un’intervista rilasciata all’australiano The Project, il cinquantunenne McGregor ha rivelato come si sia avvicinato all’interpretazione del personaggio ispirandosi negli anni all’Obi-Wan Kenobi di Guinness. McGregor ha interpretato per la prima volta Obi-Wan come giovane Cavaliere Jedi in La minaccia fantasma del 1999, prima di riprendere il ruolo in L’attacco dei cloni del 2002 e La vendetta dei Sith del 2005.

“Per me, [Obi-Wan] è e sarà per sempre Alec Guinness. Quando lo interpreto, devo sempre percepire il senso di Alec Guinness”, ha detto. “E ora sono più vicino a lui in termini di età – non mi ero reso conto che avesse 63 anni quando ha girato [Star Wars]… Ora mi sto avvicinando a quell’età (ride). Avvicinandomi a lui, devo essere più simile a lui, suppongo”.

McGregor ha continuato: “La mia missione è sempre stata quella di far evolvere il mio Obi-Wan Kenobi in Alec Guinness, quindi ho sempre Alec nella mia testa”.

Con Ewan McGregor, Moses Ingram, Rupert Friend, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Indira Varma, Sung Kang, Grant Feely nei panni del giovane Luke Skywalker, Vivien Lyra Blair in quelli di Leia Organa e Hayden Christensen in quelli di Darth Vader, i nuovi episodi di Star Wars: Obi-Wan Kenobi arrivano in streaming ogni mercoledì solo su Disney+.

Fonte: Youtube