Dopo le prime immagini il primo trailer di, oggi Entertainment Weekly ha diffuso una nuova foto ufficiale della serie di Star Wars in arrivo su Disney Plus il 25 maggio: in essa diamo un primo sguardo a un personaggio iconico che mancava dalle prime immagini, e cioènei panni di

Nella foto vediamo Vader emergere dalla sua camera di meditazione, cosa che ha spinto EW a chiedere all’attore se vedremo il suo volto nella serie:

Vorrei potervelo dire, ma ho giurato di mantere il segreto.

Il Vader della serie sarà una via di mezzo tra quello visto alla fine de La Vendetta dei Sith e quello di Una nuova speranza, ovviamente, e avrà una presenza importante:

Vedremo un Vader molto, molto potente.

Aggiunge lo sceneggiatore Joby Harold:

La sua ombra si allunga su buona parte di ciò che abbiamo scritto. E il grado di vicinanza alla sua ombra… beh, lo scopriremo. Ha un ruolo centrale, a livello emotivo, nella serie.

Nel cast di Obi-Wan Kenobi troviamo: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.

OBI-WAN KENOBI: LA TRAMA

La storia inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker, che è passato al lato oscuro diventando il malvagio Signore dei Sith, Darth Vader.

La nuova serie prodotta per Disney+ è scritta da Joby Harold, Deborah Chow è impegnata alla regia. Nel team dei produttori ci sono anche Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan ed Ewan McGregor.

La serie debutterà su Disney+ il prossimo 25 maggio.

