Obi-Wan Kenobi: le immagini ufficiali dell’episodio 6

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Obi-Wan Kenobi si è concluso con l’episodio 6 lo scorso mercoledì e il sito ufficiale di Star Wars ha pubblicato delle immagini promozionali per celebrarne l’epilogo. Ovviamente se non avete ancora visto la puntata, non proseguite nella lettura, o rischiereste di subire degli spoiler.

Nella prima foto possiamo vedere un pensieroso Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor).

Nella seconda foto, Kenobi rassicura Leia che tornerà sano e salvo.

Darth Vader decide di seguire la nave di Kenobi.

Su Tatooine intanto Reva architetta la sua vendetta.

Darth Vader sfodera la sua spada laser.

Tutti gli episodi di Obi-Wan Kenobi sono ora disponibili su Disney+.

