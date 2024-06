Joel Edgerton, interprete di Zio Owen in Obi-Wan Kenobi, ha ricordato l’esperienza sul set della serie tv.

In un’intervista per promuovere Dark Matter, Edgerton ha ricordato l’esperienza sul set di Obi-Wan Kenobi e ha parlato di Owen:

Edgerton si è poi concentrato sul cambio di atteggiamento di Owen tra la serie e Una Nuova speranza:

Io e i miei amici siamo fan di Star Wars e pensiamo alle possibilità di ciò che era vero e ciò che era falso. Perché Owen era così contro Obi-Wan nella serie? E nel primo film? Qualcosa è andato storto mi sa.

Owen stava nascondendo il fatto di aver partecipato a cose che non voleva davvero condividere con Luke, pensavo che ci fossero delle possibilità da esplorare e ho adorato l’opportunità di aggiungere una sorta di dimensione extra a Zio Owen.

Tutti hanno sempre visto lo zio Owen semplicemente come lo zio che non permette a Luke di fare qualcosa – ed è così – ma capire perché e vedere il suo feroce atteggiamento protettivo, penso che sia un bel modo per umanizzarlo ancora di più. Questa era la mia missione. Pensavo che, se fossi tornato, avrei voluto fare qualcosa che non interrompesse il flusso del modo in cui il pubblico vede quel mondo e i personaggi, ma volevo partecipare in un modo che mi ha fatto sentire bene, quindi sono rimasto davvero soddisfatto del risultato.