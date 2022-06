Obi-Wan Kenobi: il look di Ewan McGregor nel finale è ispirato ai fumetti della saga

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi, che dovrebbe essere il finale della serie o il punto di partenza per una nuova avventura del cavaliere jedi, ha mostrato il protagonista interpretato da Ewan McGregor con un nuovo look ispirato ai fumetti.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni sulla puntata.

Nell’episodio Obi-Wan sconfigge Darth Vader (Hayden Christensen), lasciandolo però in vita, e ritorna a Tatooine per salvare Luke Skywalker (Grant Feely) da Reva (Moses Ingram).

Dopo che la Terza Sorella ammette di non poter uccidere il ragazzino, negli ultimi minuti della serie si vede Obi-Wan sul pianeta con un nuovo look che sembra essere ispirato alla copertina del quindicesimo numero del fumetto di Star Wars pubblicato dalla Marvel, scritto da Jason Aaron e con una copertina firmata dall’artista Mike Mayhew.

Tra le pagine Luke Skywalker scopre le pagine del diario scritto da Obi-Wan Kenobi mentre stava trascorrendo in solitudine il suo tempo su Tatooine. Il giovane scopre inoltre che tra suo zio Owen e Ben c’era stato uno scontro perché il cavaliere jedi pensava che Luke dovesse essere addestrato. Un dialogo simile tra i due personaggi è stato proposto nel primo episodio.

Che ne pensate del look di Obi-Wan Kenobi ispirato ai fumetti della saga? Lasciate un commento!

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook