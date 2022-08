Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor parla di Luke e Qui-Gon

Inizialmente, la serie tv dedicata a Obi-Wan Kenobi avrebbe dovuto parlare di Ben e Luke, piuttosto che del rapimento di Leia.

Ospite del Fan Expo di Boston, Ewan McGregor ha svelato i piani iniziali della serie tv:

Sarebbe stata una storia su me e Luke. Poi c’è stato uno dei momenti geniali in cui tutti hanno detto ‘Aspetta un minuto’ e l’hanno cambiata. Questa è la cosa bella di quanto siamo appassionati Disney, Lucasfilm, tutti noi, che ne siamo coinvolti fin dall’inizio è che ci sforziamo davvero di non lasciare che succeda nulla di male che rovini la prima visione. Penso che sia davvero fantastico che Disney e Lucasfilm tengano così tanto all’esperienza dei fan. Vogliono davvero che tu abbia un’esperienza al 100% la prima volta che lo vedi, e se l’hai letto, se è trapelato, e questo è arrivato fuori, diventa un peccato, vero? È come guardare i tuoi regali di Natale prima del giorno di Natale.