La serieprenderà il via con un “momento traumatico” per il protagonista e la presenza diè sempre stata prevista.

A rivelarlo è stata la produttrice Michelle Rejwan in un’intervista rilasciata a SFX Magazine in cui parla del progetto con star Ewan McGregor che vedrà coinvolto anche Hayden Christensen.

Tra le dichiarazioni si spiega in che situazione prenderà il via la storia di Obi-Wan:

Lo troviamo in un momento piuttosto traumatico in cui ha perso così tanto, si sta nascondendo, in cui il suo apprendista e fratello, Anakin, è passato al Lato Oscuro, e sta vivendo in questo modo da un decennio. Lo vedremo in una situazione in cui è piuttosto perso.