Mancano ormai poche settimane al debutto disu Disney+, ma la serie connon potrà essere candidata aglidi quest’anno.

Stando a quanto riportato da Variety, una mini-serie come Obi-Wan Kenobi deve essere stata completamente pubblicata entro e non oltre il 16 giugno per venire considerata per la candidatura. Il viaggio di Kenobi si concluderà però il 22 giugno, e in questo modo, potrà partecipare solamente alla cerimonia del prossimo anno.

Le serie di Star Wars e dei Marvel Studios vanno forte agli Emmy, e sia The Mandalorian che WandaVision hanno vinto alcuni premi. Non ci sarà da sorprendersi se Obi-Wan Kenobi sarà tra i nominati del prossimo anno.

Obi-Wan Kenobi debutterà su Disney+ il prossimo 27 maggio con un doppio episodio.

