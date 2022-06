L’episodio 4 di Obi-Wan Kenobi è disponibile da ieri su Disney+ e ha visto il debutto di Roke, nuovo personaggio interpretato da O’Shea Jackson Jr.

Come potete vedere qui sotto, l’attore ha utilizzato il classico formato meme “Come è cominciata, come sta andando” per mostrare uno dei suoi primi lavori a Hollywood come assistente di produzione in un film con suo padre, Ice Cube, seguito dal suo nome nel classico font di Star Wars nei titoli di coda di Obi-Wan Kenobi.

How it started/ How it’s going. God is Great pic.twitter.com/3gBBRm05rH — O’Shea Jack(Nichol)son (@OsheaJacksonJr) June 8, 2022

I primi quattro episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Disney+.

Cosa ne pensate del personaggio diO’Shea Jakson in Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book