Attenzione: l'articolo contiene spoiler

è disponibile da questa mattina su Disney+ e riporta in scena un personaggio molto amato della saga, in una versione inedita, ecco tutti i dettagli. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora visto gli episodi.

Nel primo episodio di Obi-Wan Kenobi debutta una giovane Leia Organa, che sarà tra i protagonisti della serie tv al fianco di Ewan McGregor.

Chi interpreta la versione giovane della Principessa Leia?

A interpretare la principessa è Vivien Lyra Blair. Potreste averla vista in titoli come Bird Box, We Can Be Heroes e Waco. Bird Box è stato un successo per Netflix, diventando uno dei film più visti nel 2018 con la Blair nel ruolo di Girl. Una bambina a cui Sandra Bullock cercava di non affezionarsi, dandole un nome generico. Blair fa il suo debutto nell’universo di Star Wars come una giovane versione di Leia Organa.

Sempre riguardo il cast di Obi-Wan Kenobi, qualche mese fa vi avevamo parlato invece dell’interprete del piccolo Luke Skywalker, il giovane Grant Feeley, trovate tutti i dettagli in questo articolo.

I primi due episodi di Obi-Wan Kenobi sono disponibili su Disney+.

Vi è piaciuto il debutto della giovane Leia in Obi-Wan Kenobi? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book